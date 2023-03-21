Karabük’te sahurda görev almak için müracaat eden ve sınavdan başarıyla geçen 55 davulcuya yaka kartları dağıtılarak uyarılarda bulunuldu.

Ramazan ayında sahurda görev almak isteyen 75 davulcu Karabük Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne başvurdu.

Tabi tutuldukları sınavı başarıyla geçen 55 davulcu, vatandaşları sahura kaldıracak.

İl sınırları içerisinde bulunan mahallelerde görev alacak olan davulcuların çalışma şartları ile ilgili bilgilendirme toplantısı yapılırken yaka kartları dağıtıldı.

Karabük Belediyesi Zabıta Müdürü Sedat Köse, sahurlarda Ramazan ayının ahengine, maneviyatına uygun manilerin çalınması noktasında uyarılarda bulunarak, şikayet alan davulcuların bir sonraki yıl görevlendirilmeyeceğini belirtti.