Afyonkarahisar’da bir manifatura dükkanında çıkan yangın sonrası büyük çapta madde hasar meydana gelirken, itfaiye ekipleri alevleri yaklaşık yarım saatlik müdahale sonunda kontrol altına alabildi.

Olay, Bolvadin ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çarşı Cami arkasında bulunan bir manifatura dükkanından dumanlar çıktığını gören çevre sakinleri durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İçerde bulunan kumaş türevi ürünlerin kısa sürede alev aldığı yangın büyük paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık yarım saat süren müdahalesi sonrası kontrol altına alınırken, alevler ise metrelerce yükseğe çıktı. Yangın yaklaşık bir saatin sonunda söndürülebildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken ciddi miktarda madde hasar meydana geldiği belirtildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.