Türk rock müziğinin efsane grubu maNga, 20. yılını Kanyon’da gerçekleşen unutulmaz bir konserle kutladı. Yüzlerce müziksever Kanyon Etkinlik Alanı’nda bir araya gelerek müzik ve teknolojinin eşsiz birlikteliğine tanık oldu.İSTANBUL (İGFA) - Türk müzik sahnesinde ezber bozan tarzıyla 20 yıldır hayran kitlesini sürekli büyüten maNga, bu özel gecede enerjisi ve yaratıcılığıyla bir kez daha müzikseverleri büyüledi.

Sadece güçlü melodileriyle değil, hikaye anlatımı ve sahne şovlarıyla da dinleyicilerin kalbinde taht kuran grup, hem geçmişin efsane şarkılarını hem de yeni albüm şarkılarını paylaşarak unutulmaz bir performansa imza attı.

2025 yılında çıkacak yeni albümlerinden “Bergüzarım” şarkısını ilk kez Kanyon’da paylaşan grup, bu şarkınınartırılmış gerçeklik (AR) teknolojisiyle hazırlanan özel müzik videosu ile canlı müzik performansı eşliğinde, bir yaşam merkezinde ilk kez sergilenen, yenilikçi bir deneyim yaşattı.