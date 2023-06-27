DENİZLİ (İHA) – Kurban Bayramı öncesinde alışveriş telaşı devam ederken, pazarda talebin en fazla arttığı ürünlerin başında mangal ve malzemeleri geldi.

Çameli’nde Kurban Bayramı öncesinde çarşı ve pazarlarda hareketlilik yaşanıyor. Besiciler yetiştirdikleri büyükbaş ve küçükbaş hayvanları satmaya devam ederken; çarşıda ise bıçak, mangal ve mangal malzemelerine talep arttı. Kurban ve tatil telaşına giren vatandaşlar, mangal, şiş, bıçak ve mangal kömürüne ihtiyaçlarını karşıladı.

Kurbanın kesimi ve yüzülmesi için tercih edilen bıçaklar 150 ila 500 lira, etlerin parçalanmasında kullanılan satırlar 350 ila 600 lira, et kıymak için kullanılan zırhlar ise 450 ila 700 lira arasında satışa sunulurken, kurbanı asmak için yapılmış kancalar ise 100-150 liradan alıcı buluyor.

Kurban Bayramı öncesi mangal satışlarında artış yaşandığını belirten Mutlu Altun, “Vatandaşlarımız bayram öncesi mangallara büyük ilgi gösteriyor. Özellikle portatif mangallar tercih ediliyor. Tatilin 9 gün olması bu sene mangallara talebin fazla olmasına neden oldu. Bunu öngörerek öncesinden yeteri kadar stok yapmıştık. Normal günler haricinde bayram olması sebebiyle mangal satışlarında gözle görülür bir artış oldu. Bayram sürecinde stokların biteceğini düşünüyorum” dedi.