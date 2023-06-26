Uzmanlar, Kurban Bayramı’nda mangal yaparken etin yanık seviyesinde aşırı pişirilmesinin bazı kanserlere neden olabileceğini, dinlendirilmeden yenilen etin ise sindirim sorunlarına yol açabileceğini belirterek uyarıda bulundu.

Kurban Bayramı’na sayılı günler kaldı. Kebabın başkenti Adana’da olduğu gibi tüm yurtta da ilk gün kurban etleri mangallara dizilecek ve tüketilecek. Ancak uzmanlar, ilk gün dinlendirilmeden yenilen etin zararlarına dikkat çekti. Ayrıca uzmanlar, mangal yaparken etin yanlış pişirilmesinin kanser riskini artırdığını belirtti.

“Mangal yaparken dikkat”

Acıbadem Adana Hastanesi’nde görevli Uzman Diyetisyen Pakize Gizem Akgül, İHA muhabirine kurban etlerini tüketirken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Kırmızı etin içeriği bakımından demir, magnezyum ve bazı B grubu vitaminlerinden zengin bir besin olduğuna dikkat çeken Diyetisyen Akgül, içerdiği kolesterol ve doymuş yağlar nedeniyle et tüketirken miktarını sınırlandırmak gerektiği uyarısında bulundu.

Kırmızı etin, kronik hastalığı olan kişiler için de bir risk faktörü oluşturabileceğine değinen Diyetisyen Akgül, “Aslında kurban bayramlarının vazgeçilmez pişirme yöntemi mangalı çok dikkatli bir şekilde yapmak gerekiyor. Çünkü çok fazla pişirildiğinde ve etin yanması, köz olması ile bazı kanserlere neden olabilecek zararlı ürünler üretebiliyor. Mide ve bağırsak kanserleri gibi sindirim sistemi kanserlerine neden olabiliyor. Aynı zamanda az pişirilen etler de bizim için riskli. Çünkü bazı hayvanların içerdiği patojenler sindirim sistemlerinde enfeksiyonlara neden olarak bayramları hastanede geçirmeye neden olabiliyor. O yüzden mangal ya da diğer et pişirme yöntemlerini uygularken dikkatli davranmak gerekiyor” diye konuştu.

“Et, kendi yağıyla pişmeli”

Kurban Bayramı’nın ilk gününde eti kavurarak yemenin en sağlıklısı olduğunu anlatan Diyetisyen Akgül, “Eti olabildiğince kendi yağıyla pişirmek en önemlisi. Tereyağı, iç yağ, kuyruk yağı gibi hayvansal yağlar kullanmadan daha çok içeriğindeki kolesterolü ya da hastalık riski oluşturabilecek yağları daha da arttırmadan tüketmek ve çok yağda kavurmamak, kendi içerdiği yağıyla pişirmek ya da haşlama, fırın gibi daha sağlıklı pişirme yöntemleri tercih edilmeli” dedi.

Ayrıca Akgül, tüketilen kırmızı etin faydasını artırmak için sofraya biraz daha lif ve posa içeriği yüksek olan sebzeler ve salata eklenebileceğini, ayrıca etin yanına eklenen taze limon eklenmiş salatanın C vitamini içeriği ile kırmızı etin faydasını da arttırdığını sözlerine ekledi.

“Dinlenmeden tüketilen etler sindirime zarar”

Dinlenmeden tüketilen kırmızı etin de sindirim sistemine zarar verdiğini vurgulayan Diyetisyen Akgül, daha sonra şunları söyledi:

“Dinlenmeden tüketilen et, reflüyü tetikleyebiliyor. Hazımsızlığa, mide ve bağırsak problemlerine neden olabiliyor. O yüzden kurban eti tüketecek kişilerin mümkün olduğu kadar eti dinlendirmelerini, olabildiğince iyi çiğnemelerini istiyoruz. Çünkü sindirim çiğnemeyle başlıyor. Kurban Bayramı’nın daha keyifli, daha sağlıklı geçebilmesi için eti tüketirken dikkat etmemiz gereken hususlar bunlar.”