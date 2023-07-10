Şehitkamil Belediye Başkanlığı’nca 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Mangala Turnuvası, büyük ilgi gördü.

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen Mangala Turnuvası, İbrahimli Spor Merkezi’nde büyük bir coşku ve katılım ile gerçekleşti. Geleneksel etkinlikte; 4 farklı kategoride, toplamda 200’e yakın sporcu katıldı.

Turnuvada yarışan sporcular, sadece rekabetin tadını çıkarmakla kalmadı, aynı zamanda mangala oyununun stratejik ve taktiksel yönlerini geliştirme fırsatı da buldular. Her maçta dostluk ve fair-play ruhunun ön planda tutulduğu organizasyonda, katılımcılar arasında güçlü bir dayanışma atmosferi oluştu. Şehitkamil Belediyesi tarafından etkinlik boyunca turnuvaya katılan sporculara yönelik bir dizi ödül ve hediyeler verildi. Organizasyon boyunca tribünler de hiç boş kalmadı.

"Akıl ve zeka oyunları ile buluşturuyoruz"

Mangala Turnuvası’nın ardından değerlendirmelerde bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, çocukları, gençleri birbirinden faydalı akıl ve zeka oyunlarıyla buluşturduklarını söyledi. Başkan Fadıloğlu, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz Geleneksel Spor Etkinlikleri, büyük bir ilgiyle devam ediyor. Daha önce ilan ettiğimiz üzere bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yılı nedeniyle 100 Geleneksel Spor Organizasyonu düzenleyeceğiz. Mangala Turnuvası ile birlikte 41. organizasyonumuzu tamamladık. Temmuz ayı sonuna kadar ise 46. organizasyon tamamlanmış olacak. Çocuklarımızı ve gençlerimizi birbirinden farklı ve faydalı akıl ve zeka oyunlarıyla buluşturuyoruz. Bu alanda okullarımıza ve kulüplerimize oyunlar armağan ediyor, yarışmacı kulüplerin oluşmasına büyük destek veriyoruz. Akıl ve zeka oyunları alanında her geçen gün yarışmacı sayısının artmasından büyük mutluluk duyuyorum. Organizasyonda emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum” diye konuştu.