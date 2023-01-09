Bilecik’te fedakar öğretmen, öğrencilerin evlerini tek tek ziyaret ederek, onlarla mangala oynayarak matematiği sevdiriyor.

Bilecik’te fedakar öğretmen, öğrencilerin evlerini tek tek ziyaret ederek, onlarla mangala oynayarak matematiği sevdiriyor.

Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğü ‘Matematik Seferberliği’ çerçevesinde yapılan “Çantada Matematik” projesi ile fedakar öğretmenler mangala ile çocukları matematiği sevdirerek öğretmeye çalışıyorlar. Mangala ile ‘Matematik Seferberliği’ne ortak olan öğretmen Hatice Özsakarya, düzenli bir şekilde velileri ziyaret edip çocuklar ile yanında getirdiği mangala oynayarak eğlenceli vakit geçiriyor.

Öğretmen Özsakarya’nın yapmış olduğu bu aktivite ile öğrencilerin matematiği sevmesinin yanı sıra, mangala ile matematiksel hesaplama yeteneği kazanmasına, ön görme yeteneklerinin artmasına, hafızaların gelişmesine, analitik ve stratejik becerilerinin gelişmesine katkı sağlamasını amaçlıyor.

Okul öncesi öğretmeni matematiğin temelini oyun yolu ile çocuklara sevdirerek, doğru ve nitelikli şekilde öğretmeyi hedefleyen Hatice Özsakarya, projesindeki amacı okul dışında, ev ziyaretlerinde, parklarda, sokaklarda ve her yerde tüm çocuklara matematiği ulaştırmayı amaçladığını belirtti.