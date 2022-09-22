Malatya’ya Maraş’tan gelerek meşe odununu mangal kömürüne dönüştüren mevsimlik işçiler, ekmek parası için her türü zorluğa katlanıyor.

Malatya’ya Maraş’tan gelerek meşe odununu mangal kömürüne dönüştüren mevsimlik işçiler, ekmek parası için her türü zorluğa katlanıyor.

Nisan ve mayıs aylarında mangal kömürü işinde çalışmak için Akçadağ ilçesine gelen mevsimlik kömür işçileri, Levent Vadisi’nde oluşturdukları barakalarda konaklayarak ekmek paralarını kazanmak için mesai harcıyor.

Levent Mahallesi’nde yaklaşık bin 200 rakım yükseklikte günün ilk ışıklarıyla birlikte mesaiye başlayan mevsimlik işçiler, belirlenen bölgelerde topladıkları odunları büyük bir sabırla mangal kömürüne dönüştürüyor. Yıllardır mangal kömürü işçiliği yaptığını kaydeden İbrahim Çekirge (71), topladıkları odunları hazırladıkları ocaklarda 20 ila 30 gün aralığında yakarak mangal kömürüne dönüştürdüklerini söyledi.

50 yıldır kömür işinde çalıştığını kaydeden Sultan ve Ahmet Güzel, “İşimiz çok zor. Mangal kömürü üretiminin her aşamasında çalışıyoruz. Maden kömürü işinden de zor bir iş meslek ama yapacağımız başka bir iş olmadığından mecburen mangal kömürü üretimine devam ediyoruz” ifadelerine yer verdi. 20 yıldır mangal kömürü ticareti yaptığını kaydeden firma yetkilisi Hüseyin Keskin de, ”Arapgir, Doğanşehir ve Akçadağ ağırlık olmak üzere 20 yıldır mangal kömürü üretimi yaptırıyoruz. İşçileri dışarıdan getiriyoruz. Yapılan kömürleri iç piyasaya veriyoruz. Perakende satışlarımız yok toptan satıyoruz” şeklinde konuştu. İşçi bulmakta zorlandıklarını da kaydeden Keskin, "Eski kömürcüler kalmadı. Yaşlılar çalışıyor, gençler yurt dışına gidiyor. Malatya’da üretim yapmak zor. Bu yıl 100 ton üretim planlıyoruz” diye konuştu.