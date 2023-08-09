Yozgat’ın Sorgun ilçesinde geçimini mangal kömürü üreterek sağlayan işçiler, sıcak hava ve yakılan kömürün yaydığı ısıya rağmen ekmek parası kazanmak için alın teri döküyor.

Geçimini mangal kömürü üretimiyle kazanan "torakçı" olarak adlandırılan mevsimlik işçiler, sıcak hava ve ateş karşısında verdikleri zorlu mücadeleyle meşe ağaçlarını mangal kömürüne dönüştürüyor.

Mangal kömürü üretimi için Mardin’den aileleriyle Sorgun ilçesi Doğanlı köyüne gelen işçiler, mesaiye günün ilk ışıklarıyla başlıyor. Orman sahalarında yürütülen gençleştirme çalışmaları çerçevesinde belirlenen alanlarda kestikleri meşe odununu, kurdukları ocaklarda 2 ila 3 hafta arasında kontrollü bir şekilde yakan işçiler, ateş, duman ve ise aldırış etmeden aşırı sıcaklara rağmen ocakların başında çalışıyor. Büyüklerinden öğrendikleri yöntemlerle mangal kömürü üretimi yapan işçiler, gece gündüz demeden günlerce tuttukları nöbetin ardından ocaklarda soğutma çalışması yapıyor. İşçiler daha sonra çıkan mangal kömürünü doldurdukları çuvalları kamyonlara yükleyerek hazır hale getirip kilosunu 12-13 liradan şehir içi ve dışında alıcılara ulaştırıyor.

Elleri ve yüzleri kömür karasıyla kaplanan işçilere, ateş başında verdikleri zahmetli mücadelede eş ve çocukları da destek oluyor.

Mardin’nin Derik ilçesinden gelen Mehmet Kaya, “Sorgun’a mangal kömürü üretmek için 8 aile geldik. 4 ay daha buradayız. Ayda 25-30 ton toplamda 300 ton mangal kömürü çıkartıyoruz. Sıcakta güneşin ve ateşin içinde hayli zorlanıyoruz. Kolay bir iş değil. Odunları dağdan kesip getiriyoruz. Fiyatlar istediğimiz gibi değil geçen sene 15 liraydı şimdi 12-13 liraya satıyoruz” dedi.

Ekrem Esen isimli işçi ise “Ailemizle buraya gelip mangal kömürü üretiyoruz. Bunun çilesini, çabasını çekiyoruz. Satmaya gelince emeğimizin karşılığını alamıyoruz. 12 liraya mangal kömürü satıyoruz” şeklinde konuştu.