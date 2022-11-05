Batman’ın Gercüş ilçesinde ısınmak için yakılan mangaldan sızan karbonmoksit gazından zehirlenen dede, nine ve torunu zehirlendi. Hastanede tedavi altına alınan dede ile nine kurtulurken 17 yaşındaki torunları Ahmet Işık 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Batman’ın Gercüş ilçesinde ısınmak için yakılan mangaldan sızan karbonmoksit gazından zehirlenen dede, nine ve torunu zehirlendi. Hastanede tedavi altına alınan dede ile nine kurtulurken 17 yaşındaki torunları Ahmet Işık 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 5 gün önce Gercüş ilçesi Çukuryurt köyünde meydana geldi. Ahmet Işık, dini nikahlı eşi Fikriye Yaman ve kendilerini ziyaret eden torunları Ahmet Işık ile ısınmak için mangalda ateş yaktı. Aile, daha sonra mangalı eve aldı. Akşam saatlerinde, aileyi ziyarete gelen yakınları 3 kişiyi de yerde hareketsiz halde gördü. Odanın camını açıp içeriyi havalandıran yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından karbonmoksit gazından zehirlenen 3 kişi, Gercüş Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Ahmet Işık’ın duran kalbi burada yapılan müdahaleyle çalıştırıldı. Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavisi süren Ahmet Işık 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Dede Ahmet Işık (88) ve eşi Fikriye Yaman’ın (73) taburcu oldukları öğrenildi.