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Edinilen bilgilere göre kaza, Mevlana Mahallesi 19. Sokak’ta meydana geldi. Ara sokaktan çıkarken manevra yapan sürücü Mehmet Yılmaz, yağışlı havanın da etkisiyle inşaat temelini fark edemeyince 58 AAH 062 plakalı aracıyla inşaat temelinin içine düştü. Şans eseri kazayı yara almadan atlatan sürücü, ters dönen araçtan kendi imkanıyla çıkmayı başardı. Sürücü, inşaat temelinde güvenlik önleminin olmayışına tepki gösterdi.

Sivas’ta ara sokaktan çıkarken manevra yapan sürücü yağışlı havanın da etkisiyle inşaat temelini fark edemeyince içine düştü, kazada şans eseri kimse yaralanmadı.

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