Sakarya’nın Akyazı ilçesinde dönmek için manevra yapan araca çarpan otomobil, takla atarak akaryakıt istasyonuna daldı. Meydana gelen kazada otomobilde çıkan yangın akaryakıt istasyonu çalışanları tarafından söndürülürken kazada 2 kişi yaralandı.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde dönmek için manevra yapan araca çarpan otomobil, takla atarak akaryakıt istasyonuna daldı. Meydana gelen kazada otomobilde çıkan yangın akaryakıt istasyonu çalışanları tarafından söndürülürken kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Ada Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, caddede ’U’ dönüşü yaptıktan sonra akaryakıt istasyonuna girmek için manevra yapan Y.K. idaresindeki 06 E 5730 plakalı BMW marka otomobile G.T. idaresindeki 54 HT 554 plakalı KİA marka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil takla atarak bölgedeki akaryakıt istasyonuna daldı. Kaza sebebiyle otomobilde yangın çıktı. Akaryakıt istasyonu çalışanları tarafından yangın söndürülürken sürücü G.T. ve otomobilde yolcu olarak bulunan Y.E.K. yaralandı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralılar hastaneye kaldırılırken kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaza anı kameralara yansıdı

İki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen ve 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, BMW marka otomobilin ‘U’ dönüşü yaparak akaryakıt istasyonuna girdiği esnada KİA marka otomobilin çarpması ve takla atarak istasyona girmesi yer alıyor.