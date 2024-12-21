Denizli’de düzenlenecek ‘Gerçeğin Peşinde’ konferansı ile vatandaşlara manevi dünyada biriken birçok sorunun cevapları anlatılacak. Maneviyat dünyasının kapıları ve akılda biriken birçok soruların cevapları paylaşılacağı bir program düzenleniyor.

Denizli’de düzenlenecek ‘Gerçeğin Peşinde’ konferansı ile maneviyat dünyasının kapıları aralanıyor. Birçok insanın katılacağı konferansta maneviyat hakkında bilgiler ve akılda biriken soruların cevapları paylaşılacak. Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi’nin Mehmet Gazi Salonunda düzenlenecek olan konferansta Prof. Dr. Şaban Ali Düzgün, Prof. Dr. Mehmet Okuyan katılım sağlarken sunucu Semih Baykara, moderatör ise İdris Ayhan olacak. Konferansa ise birçok vatandaşın katılımı sağlanacak.

Düzenlenecek konferansta vatandaşların aklındaki soruların cevaplarını bulacağını belirten ve tüm Denizli halkını konferansa davet eden moderatör İdris Ayhan, “Manevi dünyamızda biriken birçok sorunun cevap bulacağı bu programa, siz değerli halkımızı da bekliyoruz. Ölümün kol gezdiği bir dünyada, hayatı bereketlendirmenin ve zamanı daha hayırlı kılmanın biricik yolu ve manevi dünyamızı zenginleştirmekte geçiriyoruz. Manevi dünyamıza şifa olmak için ailelerini geride bırakıp şehir şehir dolaşan, Hakk’ın rızasından başka hiçbir beklentileri olmayan böylesi fedakâr sevgi dolu, insanlık dolu, merhamet dolu iki kültür elçisi hocamızın verecekleri konferans programında buluşmak üzere” dedi.