Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi çerçevesinde toplumla bütünleşme misyonunu yerine getiren Atatürk Üniversitesi, bilimsel ve akademik çalışmalarının yanında topluma yönelik çalışmalarıyla ön plana çıkıyor.

Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm Projesi çerçevesinde toplumla bütünleşme misyonunu yerine getiren Atatürk Üniversitesi, bilimsel ve akademik çalışmalarının yanında topluma yönelik çalışmalarıyla ön plana çıkıyor.

Bu bağlamda Atatürk Üniversitesi; Manej Alanı ve Atçılık Koordinatörlüğü ile bünyesinde yer alan atlı tesislerde 1 kapalı ve 5 açık manej alanları ile profesyonel binicilik eğitimleri hizmeti veriyor.

Tesislerde Atatürk Üniversitesi Teknik Meslek Yüksekokulu Atçılık ve Antrenörlüğü bölümü öğrencileri ile Veterinerlik Fakültesi öğrencileri eğitim süreçlerini sürdürülürken aynı zamanda halka açık olarak at biniciliği hizmetleri sağlanıyor. Tesis bünyesinde modern binicilik, geleneksel binicilik, atlı engel atlama, atlı okçuluk, atlı cirit, nalbantlık gibi eğitimlerin yanı sıra engelli bireyler için hipoterapi eğitimi uzman eller tarafından veriliyor.

Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın katkılarıyla tesisin modern görünüme kavuştuğunu ve toplumla akademik biniciliğin bir araya gelmesinin sağlandığını belirten Tesis Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Öztürk, Erzurum halkına en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını aktardı.

Öztürk: “Özellikle engelli bireyler için uzman eğitmenler tarafından verilen hipoterapi eğitimleri halkımızın hizmetine sunuldu. Burada verilen binicilik eğitimleri 4 kurdan oluşuyor ve her kur 10 saatlik eğitimlerden oluşuyor. Her kurdan sonra eğitim alan kursiyerlere eğitim sertifikası veriliyor. Eğitimler uzman eller tarafından sağlıklı ve güvenilir bir ortamda gerçekleşiyor. Tesisimizin kafeterya bölümünde insanlar binicilik eğitimlerini izleyebiliyor. Böyle bir tesisin halka hizmet sunmasına imkanı sağlayan Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Çomaklı’ya teşekkür ediyorum” dedi.