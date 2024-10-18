Eskişehir’de pazar tezgahlarında yerini alan kış mevsiminin vazgeçilmez lezzetlerinden mandalinanın satışları başladı.

Ekim ayıyla birlikte soğuk havalar etkisini göstermeye başladı. Kış mevsimi de yaklaşırken, C vitamini deposu mandalina tezgahlardaki yerini aldı. Sağlığa birçok faydası olduğu bilinen mandalinanın etiketiyle ilgili konuşan pazarcı esnafı, bu yaz aylarında havaların aşırı sıcak olması nedeniyle meyvenin daldayken yandığını ve buna bağlı olarak verimin düşmesiyle fiyatların ortalama durumda olduğunu açıkladı. Bu sene narenciye türü meyvelerin az olduğunu söyleyen esnaf, vatandaşların mandalinaya ilgili olduğunu ifade etti.

"Bunlar şu an Hatay, Mersin ve Adana bölgesinden geliyor"

Pazarcı esnafı Abdil Albayrak, konuyla ilgili olarak, "Mandalina tezgahlara düştü. İlgi normal ama müşteriler etiketi biraz yüksek buluyorlar. Bunlar şu an Hatay, Mersin ve Adana bölgesinden geliyor. Pazara uğrayan herkes mandalina alıyor. Ancak fiyatlar böyle çünkü bu sene mallarda verim az. Mandalina şu an tezgahlarda 40-50 lira, dalında 20-25 lira. Üstelik işçilik hariç. Yazın meyveler çiçekteyken çok sıcaktan dolayı yandı. Elma tam toplanacağı zaman dolu yağışı yaşandı, 10 liralık mal 15-18 lira oldu. O yüzden bu sene narenciye bölümü az" dedi.