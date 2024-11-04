Afyonkarahisar’ın en önemli değerlerinden birisi olan kaymağın üretiminde önemli bir yere sahip olan mandalara küpeleme işlemi yapıldı.

Konuyla ilgili kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “2024 yılı hayvancılık destekleri kapsamında, ilimiz merkez Küçükçobanlı, İsmailköyü ve Akçin mahallesinde yürütülmekte olan ‘Anadolu Mandasının Halk Elinde Islahı Projesinde’ bulunan anaç manda ve malaklarının ulusal kayıt sistemindeki küpe numaraları bazında kontrolü yapılmıştır. Proje sayesinde ıslah çalışmaları yapılmaya devam etmekte olup Bakanlığımız 2024 yılı için 10 milyon TL desteklemeyle üretimin devam etmesine katkı sunmaktadır” ifadelerine yer verildi.