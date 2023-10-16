Bir takım gezi ve ziyaretler gerçekleştirmek üzere Erzurum’a gelen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ve beraberindeki heyet, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı’nın misafiri oldu.

Prof. Dr. Mandal ve heyetini Rektörlük makamında ağırlayan Rektör Çomaklı, üniversitenin yapmış olduğu çalışmalar ve yeni kurulan birimleri hakkında bilgi vererek TÜBİTAK Başkanı Mandal ile birlikte; Türkiye Cumhuriyetinin vizyon projelerinden olan ve 3170 m rakımlı Konaklı - Karakaya Tepelerinde bulunan Doğu Anadolu Gözlemevine (DAG) ziyaret gerçekleştirdi.

Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) bünyesinde yürütülen DAG kapsamındaki son gelişmeleri yerinde izlemek ve bilgi almak için yerleşkeyi ziyaret eden TÜBİTAK Başkanı Mandal ile Rektör Çomaklı’ya ATASAM Müdürü Prof. Dr. Cahit Yeşilyaprak refakat etti. ATASAM’ın 6550 sayılı yasa kapsamında araştırma altyapısına katılım sürecinde imza aşamasının tamamlanması sonrası gerçekleşen ilk ziyarette DAG hakkındaki son gelişmelerden bahseden Yeşilyaprak, idari ve teknik ihtiyaçlar ile 2024 yılında yapılacak işlerle ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

Kış öncesi yapılan hazırlıklar ve test süreçlerini anlatan Prof. Dr. Yeşilyaprak, DAG Projesinin tamamlandığında, Hubble Uzay Teleskobundan daha kaliteli görüntü elde edeceğini, donanımı ve teknolojisiyle Türkiye’nin dünyadaki en duyarlı gözü olacağını ifade etti. DAG’daki çalışmaları yerinde inceleyerek detaylı bilgiler edinen TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, geçen yıl TÜBİTAK ile Atatürk Üniversitesi arasında İleri sınıf statüsünde Ortak Araştırma Altyapısı kurulmasına yönelik ortaklık protokolünün imzalandığını belirterek, böylesine güçlü ve geleceği olan bir projeye TÜBİTAK olarak destek vermek ve iş birliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını söyledi.

Türkiye’nin en büyük çaplı ve ilk kırmızıötesi teleskobuna sahip olan gözlemeviyle ülkemiz sınırları içerisinden uzayın derinliklerini gözleme imkânının sunulacağını aktaran Prof. Dr. Çomaklı ise, DAG’ın sağlayacağı sayısız bilimsel katkının yanı sıra, yurt içinden ve yurt dışından birçok bilim insanı ve turisti de buraya çekeceğini vurguladı. Bilim dünyası açısından son derece önemli ve Uzay Bilimleri ve Teknolojileri açısından ileri sınıf bir AR-GE yatırımı olarak değerlendirilen DAG’ın Türkiye’nin uzaydaki gözü olacağına değinen Rektör Çomaklı, Milli Uzay Programına yönelik gerçekleştirilen atılımlara katkı sağlayacağına vurgu yaptı.