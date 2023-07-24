Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde siyah beyaz benekli renkleriyle doğan ve görüntüsüyle inek yavrusunu andıran küçük manda dikkat çekti.

Kadirli ilçesine bağlı Kümbet köyünde İsmail Öcalan’a ait mandanın yavrusu doğdu. Doğan manda yavrusunun siyah beyaz renkleri, benekleri dikkat çekti. Türünün bölgedeki tek örneği olan manda yavrusunu çevre köylerden dahi görmeye gelenler olmaya başladı.

Bu durumla ilk defa karşılaştıklarını belirten manda yavrusunun sahibi İsmail Öcalan, "Böyle bir yavrumuz doğdu. Siyah beyaz benekli. Önce biz de çok şaşırdık, inek yavrusu gibi, görenler zaten ilk önce inek yavrusu zannediyor. Yavrumuzu yakın köylerden de görmeye geliyorlar, gören herkes şaşırıyor" dedi.

Hayvan sahibinin eşi Meryem Öcalan ise, "Biz ilk defa böyle bir şey gördük. Yavrumuz daha 2 günlük onu çok seviyoruz. Benim çocuğum sevmeden işe gitmiyor" şeklinde konuştu.

Kümbet köylüleri ise daha önce bu şekilde bir manda yavrusu görmediklerini belirtti.