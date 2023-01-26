Türkiye’nin manda yetiştiriciliğinin önde gelen illerinden olan Afyonkarahisar’da manda tespit çalışmaları sürüyor.

Türkiye’nin manda yetiştiriciliğinin önde gelen illerinden olan Afyonkarahisar’da manda tespit çalışmaları sürüyor.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğüne bağlı Çay Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri tarafından Çay ilçesinde manda sirkülasyonu için çalışma başlatıldı. Kayıtlı manda işletmelerine tek tek giderek burada manda tespit çalışması yürüten ekipler, ayrıca mandaların sağlık kontrollerini de gerçekleştirip kayıtlı olmayan manda sürülerini kayıt altına aldılar.