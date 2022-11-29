Bursa’da bir girişimcinin manda sütünden yaptığı salep büyük rağbet görüyor.

Bursa’da bir girişimcinin manda sütünden yaptığı salep büyük rağbet görüyor.

Tarihi Irgandı Köprüsünde kafe işleten Emine Yıldız, yaptığı denemeler sonucunda manda sütünden salep yapıp satmaya başladı. Manda sütüyle pişirdiği doğal salep büyük beğeni gördü. Kilosunu 2 bin 500 liraya aldığı doğal salep ve kilosu 35 liraya aldığı manda sütüyle pişirdiği saleplerin ünü şehir sınırlarını aştı.

Kış aylarında sağlıklı ve besleyici olduğu için tercih edilen salep; işletmecinin farklı boyut kazandırmasıyla daha da beğenilmeye başlandı. Fincanı 35 lira olan salep çok kişi tarafından tercih ediliyor.

Geçen yıl manda sütünden salep yapmaya başladığını ifade eden Emine Yıldız, "Kafemizde yeni bir şeyler denemek istedik. Kış aylarında Bursa’nın köylerinden gelen manda sütüyle doğal salep pişirdik, ilk önce yakın çevremize ikram ettik. Çok beğenilince kafemizde satmaya başladık. Talep görmeye başladı. Salep’in kilosunu 2 bin 500 liraya alıyoruz. Manda sütünü ise litresini 35 liradan almaktayız. Salep’in fincanını 35 liradan satmaktayız" dedi.