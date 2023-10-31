Kütahya’nın Tavşanlı ilçesine bağlı Tepecik beldesinde manda sütü üreticileri, sütlerinin haksız yere alınmadığını iddia ederek sembolik bir süt dökme eylemi gerçekleştirdi. Eylemle dikkat çeken manda sütü üreticileri, belde meydanında basın açıklaması yaparak yetkililerden çözüm talep etti.

Manda sütü üreticileri Esra Toker Gürleyen ve Esma Atasoy, yaptıkları açıklamada, mandalarını besleyip sütlerini satarak geçimlerini sağladıklarını ancak son zamanlarda mandıracılar tarafından sütlerinin alınmadığını iddia etti. Bu durumun kendilerini mağdur edildiğini belirten üreticiler, 160 mandanın sütünün alındığını sadece 40 mandanın sütünün hiç alınmadığını savundular.

Manda sütü üretimi, Tavşanlı ilçesi ve çevresinde önemli bir geçim kaynağı olarak görülüyor. Bölgedeki mandaların sütü, peynir, yoğurt ve diğer süt ürünleri üretiminde kullanılıyor. Ancak üreticilerin yaşadığı mağduriyet, sektörün geleceğini tehdit ediyor.

Manda sütü üreticileri, bu sembolik süt dökme eylemi ile seslerini duyurmayı hedeflediler. Haksız süt alımının durdurulması ve adil bir pazarlama sisteminin kurulması için taleplerini kamuoyuna ileten üreticiler, manda sütü sektörünün sürdürülebilirliğini korumak amacıyla bir araya geldiler.

Manda sütü üreticileri, geçim kaynaklarına sahip çıkarak, bu önemli sektörün geleceğini korumak için mücadele etme kararlılıklarını gösterdiler.