İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Hollandalı Teknik Direktör Erik ten Hag ile yolların ayrıldığını duyurdu.

İngiltere Premier Lig temsilcisi Manchester United’da Teknik Direktör Erik ten Hag dönemi sona erdi. İngiliz ekibi, Hollandalı çalıştırıcı ile karşılıklı yolların ayrıldığını açıkladı. United, geçici olarak Ruud van Nistelrooy’un görevde olacağını ve daha sonra kalıcı bir teknik adamla anlaşılacağını bildirdi. Konuyla ilgili kulübün web sitesinden yapılan açıklamada, "Erik, Nisan 2022’de göreve başladı ve 2023’te Carabao Kupası ile 2024’te FA Cup Kupası’nı kazandı. Erik’e bizimle geçirdiği süre boyunca yaptığı her şey için minnettarız ve gelecekte ona iyi şanslar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

54 yaşındaki çalıştırıcının bu sezon görevde olduğu dönemde Manchester United, 9 Premier Lig maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Kırmızılar, son olarak ligin 9. haftasında deplasmanda West Ham United’a 2-1 mağlup oldu. Manchester temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı 3 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı. Organizasyonun son müsabakasında geçtiğimiz Perşembe günü Kadıköy’de Fenerbahçe ile 1-1 berabere kaldıç.