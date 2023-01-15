Son olarak Manchester City’i mağlup eden Manchester United’da bu sezon işler yoluna gidiyor. İngiliz ekibi, bu sezon mücadele ettiği dört kulvarda da yoluna devam eden tek İngiliz konumunda bulunuyor.

Son olarak Manchester City’i mağlup eden Manchester United’da bu sezon işler yoluna gidiyor. İngiliz ekibi, bu sezon mücadele ettiği dört kulvarda da yoluna devam eden tek İngiliz konumunda bulunuyor.

Premier Lig’in 20. haftasında Manchester United evinde mücadele ettiği Manchester City’i 1-0 geriden gelerek 2-1 mağlup ederek üst üste 5. galibiyetini aldı ve zirve takibini sürdürdü. Geçtiğimiz sezona göre bu sezon daha iyi durumda olan Manchester United, Premier Lig, İngiltere Lig Kupası, FA Cup ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere dört kulvarda devam eden tek İngiliz takımı konumunda yer alıyor.

Teknik Direktör Erik ten Hag’ın öğrencileri, Premier Lig’de oynadığı 18 maçta 12 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 38 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

UEFA Avrupa Ligi’nde dev eşleşme

Manchester United, 2022-2023 sezonunda UEFA Avrupa Ligi’nde E Grubu’nda Real Sociedad, FC Sheriff ve Omonia ile mücadele etti. İngiliz ekibi 5 galibiyet, 1 mağlubiyetle lider Real Sociedad’ın ardından 15 puan ve averajla grubu ikinci sırada tamamladı. Manchester takımı, grup maçlarında 10 gol atarken, kalesinde 3 gol gördü. Manchester United, son 16 turunda Barcelona ile eşleşti. Turun ilk maçı 16 Şubat’ta Camp Nou’da, rövanşı ise 23 Şubat’ta Old Trafford’da oynanacak.

İngiltere Lig Kupası’nda dolu dizgin

Manchester United, İngiltere Lig Kupası’na 3. turdan dahil oldu. Aston Villa ile eşleşen Erik ten Hag’ın öğrencileri, 4-2’lik skorla tur atlayan taraf oldu. Son 16 turunda Burnley’i 2-0, çeyrek finalde de Charlton’ı 3-0 ile geçen Kırmızılılar, yarı finalde Nottingham Forest ile karşılaşacak.

FA Cup’a da 3. turdan başlayan Manchester United, Everton’ı 3-1 mağlup etti ve 4. turda Reading ile eşleşti.