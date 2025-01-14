Türkiye’nin gözde turizm beldelerinin başında yer alan Marmaris’in tanıtımı için adeta seferberlik başlatan Marmaris Esnaf Odası Başkanlığı, İngiltere Manchester sokaklarında Marmaris’in tanıtımı için mesai yapmaya başladı. Oldukça dikkat çeken tanıtımlarla Marmaris Esnaf Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız, İngilizleri Marmaris’e davet etti. İlginç etkinlik hem yurt içi hem de yurtdışı basınının da ilgisini çekti.

İngiltere’nin Manchester şehrinde yüksek binalar ve araçlar, “Bu yaz Marmaris’e gelin” reklamlarıyla donatıldı. Marmaris’in turizm potansiyelini artırmak ve daha fazla İngiliz turisti bölgeye çekmek amacıyla yürütülen kampanya hakkında bilgi veren Marmaris Esnaf Odası Başkanı Mehmet Ayyıldız, “Yaz aylarında hem ülkemize hem de güzel Marmaris’imize daha fazla turist gelmesi adına tanıtım çalışmaları yapıyoruz" dedi.

İngiltere’nin Manchester şehri Türkiye’nin önemli tatil destinasyonlarından olan Marmaris’in tanıtım reklamlarıyla donatıldı. Marmaris Esnaf Odası Başkanı ve Marmaris Ahiler Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mehmet Ayyıldız Marmaris’in tanıtımı için Manchester’da başlattıkları kampanada bizzat kendisi de çalışarak Türkiye’nin ve Marmaris’in tanıtımı için mesai harcıyor. Marmaris’in bilinirliğinin arttırılması ve aynı zamanda Marmaris esnaf ve sanatkarının daha fazla para kazanması amacıyla böyle bir çalışma yürüttüklerini kaydeden Başkan Ayyıldız, “İngiltere’deki tanıtım çalışmalarından çok memnunuz. Marmaris ve tanıtım çalışmalarımız çok fazla ilgi görüyor. Digivan diye geçen araçlar İngiltere’deki tüm sokaklarda dolaşıyor ve çok dikkat çekiyor. Bu araçlara Marmaris ile ilgili görseller giydirerek Marmaris’in tanıtımını yapmaktayız. Sadece araçları gezdirerek değil, bunun dışında da İngiltere’deki iletişim kanallarını da kullanmaya çalışıyoruz. İngiltere’de en çok dinlenen radyo programlarına katılıp, radyolarda reklamlar verip Marmaris’in reklamını yapmaya çalışıyoruz. Yine İngiltere’deki, Liverpool’daki, Londra’daki, Manchester’daki gazetelere çıkıp, gazetelerde Marmaris’le ilgili reklamlar yapmaya çalışıyoruz. Yani sadece tek bir alanda değil, İngiltere’deki bütün iletişim kanallarını kullanarak güzel Marmaris’imizi ’Come to Marmaris this summer’, ’Hadi bu yaz Marmaris’e gidelim’ sloganıyla turist çekmeye çalışıyoruz” dedi.

“2024 verileri, İngiltere’nin önemini ortaya koyuyor”

Başkan Ayyıldız, 2024 yılı verilerine değinerek, “2024 yılı verilerine baktığımız zaman Marmaris ve Marmaris’in yakınlarındaki turizm şehirlerindeki sayıları karşılaştırdığımızda 2024 yılında yaklaşık 3 milyon 600 bin civarında turist gelmiş. Bunun yaklaşık 1 milyon 600 bini İngiltere’den gelmiş. Yani 2024 yılında Marmaris ve yakınlarındaki turizm şehirlerine toplam gelen turist sayısının yaklaşık yüzde 45’i İngiltere’den. İşte biz de o yüzden İngiltere’deyiz. O yüzden İngiltere pazarından daha fazla pay alabilme çabasındayız. İngiltere bizim için çok önemli” diyerek Marmaris’i tanıtmaya devam edeceklerini söyledi.

“En büyük faktör güneşimiz”

Marmaris’in doğal güzelliklerinin yanında güneşinin de turizm açısından çok önemli olduğunu kaydeden Mehmet Ayyıldız, ‘Neden turistler Marmaris’e geliyor ya da neden gelsin?’ derseniz bence bunlardan en büyük faktör güneşimiz. İngiltere’nin en büyük problemi güneşin olmaması. Bizim de en büyük avantajımızın yılın yaklaşık 10 ayı günlerimizin güneşli olması. Yani aralık ayında, ocak ayında bile Marmaris’te ya da turizm şehirlerinde kısa kolluyla dolaşıp gezebiliyorsunuz. İkincisi Marmaris’in ya da turizm şehirlerindeki esnafların ya da yaşayanların güler yüzlü olması, misafirperver olması ve İngiliz turistlere hiç yabancı ülkedeymiş gibi hissettirmiyorlar. Sanki kendi memleketlerindeymiş gibi gösteriyorlar ve İngiliz turistler Türkiye’ye ya da turizm şehirlerine geldikleri zaman her türlü alışverişleri yapabiliyorlar. Her türlü yiyecek içeceğe ulaşabiliyorlar ve kendi tatlarını çok rahatlıkla bulabiliyorlar. Bu yüzden bence İngiliz turistler Marmaris ya da turizm bölgelerine muhakkak gelmeli” şeklinde konuştu.

“Sokakta yapılan reklamlar daha etkili”

Son yıllarda Marmaris’in tanıtımı için yapılan projelere de değinen Başkan Ayyıldız, “Bundan yaklaşık 3 yıl önce biz yine İngiltere’deki şehir otobüslerini Marmaris görselleriyle giydirmiştik. 2 yıl önce yine İngiltere’deki BlackHop denilen siyah taksileri giydirmiştik. Şimdi bu yıl da radyo, gazete, Digivan ve Ox Tower denilen yüksek binalardaki LED ekranlara reklamları verdik. Şunu gördük. İnsanlara sokakta dokunmak lazım. Tatile çıkma ihtimali olan insanları sokakta yakalayıp onları bir şekilde ’acaba biz Marmaris’e gidebilir miyiz? Biz Türkiye’ye gidebilir miyiz?’ akıllarına sokmak lazım. Bunun da en kolay yolu en rahatı sokakta yapılan reklamlar. Biz de elimizden geldiğince bu tanıtım çalışmalarına sokakta yer almaya çalışıyoruz. İnsanların birebir gözüne, kulağına dokunmaya çalışıyoruz” dedi.