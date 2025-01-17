Manchester City, 24 yaşındaki Norveçli forvet oyuncusu Erling Haaland ile 2034 yazına kadar geçerli yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

İngiltere Premier Lig takımı Manchester City, yıldız oyuncusu Erling Haaland ile yeni sözleşme imzaladı. İngiliz ekibi, 24 yaşındaki Norveçli futbolcunun sözleşmesinin 2034 yazına kadar uzatıldığını duyurdu. Konuyla ilgili Manchester temsilcisinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Erling Haaland, Manchester City ile 2034 yazına kadar kulüpte kalmasını sağlayacak yeni bir sözleşme imzaladı" denildi.

Anlaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Haaland ise, "Yeni sözleşmemi imzaladığım için çok mutluyum. Bu harika kulüpte daha fazla zaman geçirmek için sabırsızlanıyorum. Manchester City özel bir kulüp, harika taraftarlara sahip, harika insanlarla dolu ve herkesin en iyiyi ortaya çıkarmasına yardımcı olan bir ortam. Ayrıca Pep’e, teknik ekibine, takım arkadaşlarıma ve kulüpteki herkese teşekkür etmek istiyorum. Çünkü hepsi son birkaç yıldır bana çok yardımcı oldular, burayı çok özel bir yer haline getirdiler. Gelişimimi sürdürmek, daha iyi olmak için çalışmaya devam etmek ve bundan sonra daha fazla başarıya ulaşmamıza yardımcı olmak için elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

2022 yazında transfer olduğu Manchester City formasıyla şimdiye kadar 126 maça çıkan Haaland, 111 gol ve 16 asistlik performans sergiledi.

24 yaşındaki Norveçli golcü, City ile 1 Şampiyonlar Ligi, 2 İngiltere Premier Lig, 1 UEFA Süper Kupa, 1 İngiltere Kupası ve 1 İngiltere Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.