Antalya’nın Manavgat ilçesinde, depremzedeler için toplanan 5 tır yardım malzemesi deprem bölgesine ulaştırıldı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde, depremzedeler için toplanan 5 tır yardım malzemesi deprem bölgesine ulaştırıldı.

Depremzedelerin yaralarını sarmak için Manavgatlılarda seferber oldu. Manavgat Belediyesi’nin Türkiye’de büyük yıkıma neden olan depremden hemen sonra başlattığı yardım kampanyasında 5 tır yardım malzemesi toplandı.

Depremden zarar gören vatandaşların yaralarını sarmak ve bir nebze de olsa destek olmak amacıyla Atatürk Kültür Merkezi’ni “Deprem Dayanışma Merkezi” olarak kullanıma açan Manavgat Belediyesi, gönüllü ve duyarlı vatandaşların desteği ile kullanılmamış ihtiyaç malzemelerini düzenli bir şekilde toplayarak tırlara yükledi. Manavgatlılar, içinde ısıtıcı, elektrik kablosu, ışıldak, uyku tulumu, battaniye, çocuk bezi, kışlık kıyafet, kilim, halı, mat, powerbank, hijyen malzemeleri ve kuru gıdadan oluşan temel malzemeleri, “Deprem Dayanışma Merkezi” ne teslim etti.

"5 tır ulaştı"

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, başkan yardımcıları, Manavgat Belediyesi çalışanları ve gönüllü vatandaşlar, ihtiyaç malzemelerinin paketlenmesine gözyaşlarıyla yardımcı oldu. Manavgat Deprem Dayanışma Merkezi’nde ilk etapta 5 tır, ihtiyaç malzemesi yüklendi. Tırlardan bir tanesini de Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen kullanarak deprem bölgesine doğru yola çıktı. Zorlu yolculuk sonrasında, Hatay’a ulaşan Başkan Sözen ekibi deprem bölgesine getirdiği destek kolilerini teslim etti.

Manavgat Atatürk Kültür Merkezi’ndeki Deprem Dayanışma Merkezi’ne yardımlar toplanmaya devam ettiği belirtildi.