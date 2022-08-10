Kaza, Şelale Mahallesi Remzi Güven Caddesi üzerinde meydana geldi. Bayır Mezarlığı yönünden gelen ismi öğrenilemeyen bisiklet sürücüsü ile Bilal Ş.’nin kullandığı elektrikli bisiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen elektrikli bisiklete arkasından gelen Levent D.’nin kullandığı 07 ABD 406 plakalı minibüs çarptı. Kazada yaralanan Bilal Ş., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bisiklet ile çarpışıp yola savrulan elektrikli bisiklet sürücüsü, arkadan gelen minibüsün çarpması sonucu yaralandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.