Antalya’nın Manavgat ilçesine Manavgat Belediyesi ve hayırsever iş insanı Kadirhan Berber’in iş birliğiyle, yeni bir kreş ve gündüz bakımevi kazandırılacak.

Manavgat Belediyesi ile hayırsever iş insanı Kadirhan Berber tarafından Eylül ayında imzalanan protokol kapsamında, Ilıca Mahallesi 805 Ada 1 Parsel üzerine bin 500 metrekare olarak inşa edilecek olan kreş ve gündüz bakımevinin temeli atıldı.

260 öğrenciye daha eğitim imkanı

Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara, göreve geldiklerinden itibaren eğitime verdikleri önemin altını çizdi. Başkan Kara, “Görevi devraldığımızda 540 öğrencimize kreşlerimizde hizmet ediyorduk, bu sayıyı 740’a çıkardık. Bu kreşle, 260 öğrencimize daha eğitim imkanı sunacağız” dedi. Manavgat’taki kreşlerin, çocukların eğitim aldığı sağlıklı ve güvenli ortamlar olduğunu belirten Kara, “Kreşlerimizde; sağlıklı, temiz, güzel bir ortamda, pırıl pırıl öğretmenlerimizle çocuklarımızı yetiştireceğiz. Özellikle bölgemizdeki çalışan annelerimiz için vazgeçilmez bir durum. Beşinci yılımızda beş kreşi açmış olacağız” diye konuştu.

Manavgat Belediye Başkanı Kara, kreşin yanı sıra ilçeye kazandırılacak diğer projelere de değindi. Kara, “Emekçi arkadaşlarımız gece gündüz çalışıyor. Önümüzdeki günlerde yeni halk lokantalarımızı açacağız, otizm merkezi, spor salonu gibi birçok projenin temellerini atacağız” diyerek, ilçedeki sosyal hizmetlerin artarak devam edeceğini belirtti.

Temel atma törenine, Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara, CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar, CHP Antalya Gençlik Kolları İl Başkanı Onur Kayar, hayırsever iş insanı Kadirhan Berber, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu (STK) temsilcileri, oda başkanları, basın mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.