Manavgat halkı, Manavgat Belediyesi İbrahim Sözen Gençlik Merkezi’nde verilecek olan yaz kurslarına çocuklarını kayıt yaptırmak için adeta hücum etti.

Manavgat Belediyesi İbrahim Sözen Gençlik Merkezi’nde yaz kurslarının kayıtları başladı. Çocuklarına çeşitli dallarda eğitim aldırmak isteyen aileler kayıtların ilk gününde büyük bir yoğunluk oluşturdu. İbrahim Sözen Gençlik Merkezi bünyesinde yaz dönemi boyunca 7-16 yaş aralığındaki çocuklar, ahşap boyama, rölyef, resim, kum sanatı, hızlı okuma, çini sanatı, Almanca ve tenis dallarında eğitim görecek. Aileler, çocuklarının kişisel gelişimlerine katkı sağlayan kursları açan Manavgat Belediyesi’ne teşekkür etti.

Aileler ise, Manavgat Belediyesi’nin kurs ve eğitim kurumlarının oldukça kaliteli olduğunu vurgulayarak çocukların kendilerini farklı bir şekilde de geliştirebildiğini söyledi. İbrahim Sözen Gençlik Merkezi’nde açılan kursların kent halkı tarafından yoğun ilgi gördüğünü belirten Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, hedeflerinin çocukları daha donanımlı ve bilgili hale getirmek olduğunu ifade etti.

Başkan Şükrü Sözen, “Manavgat Belediyesi bünyesinde bulunan kurs ve eğitim kurumlarımız, halkımız tarafından yoğun ilgi görüyor. İbrahim Sözen Gençlik Merkezi’mize gelerek burada kendilerini geliştirme ve daha farklı yönlerini keşfedebilme imkanı bulan çocuklarımıza destek olabiliyorsak ne mutlu bizlere. Çocuklarımızın gerek sosyal gerekse eğitim hayatlarına katkı yapmaya devam edeceğiz. Yaz dönemi kurslarına katılacak olan tüm çocuklarımıza başarılar diliyorum” dedi.