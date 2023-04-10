Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 178’inci yıldönümü ve 10 Nisan Polis Günü, Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından törenle kutlandı.

Emniyet Müdürü Ayhan Söğüt, asayiş ve huzuru en üst düzeyde tesis etmek amacıyla bugüne kadar gösterdiği üstün ve gayretli görev anlayışından dolayı emniyet güçlerine ve ailelerine teşekkür etti.

Türk Polis Teşkilatı’nın kuruluşunun 178’inci yılı dolayısıyla, Manavgat İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Söğüt’ün Atatürk Anıtı’na çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Törende konuşan Söğüt, toplumun huzur ve düzeninin tesis edilmesi, vatandaşın can ve mal güvenliğinin korunması, devlet otoritesinin sağlanması, suç önleyici tedbirlerin alınması, işlenen suçlarda faillerin adaleti teslim edilmesi gibi çok önemli görevleri ifa eden Türk Polis Teşkilatının 178. Kuruluş Yıldönümünü kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

"Aynı azim ve kararlılıkla göreve devam"

Polis teşkilatının 178 yıldır yılmadan mesai mefhumu gözetmeden fedakarca görev başında olduğunun altını çizen Söğüt, " Vatandaşımızın güvenliği için çalışan teşkilatımız; toplumun her geçen gün artan güvenlik ihtiyaçlarıyla, anayasa ve hukukun dışına taşmayan, özgürlük talepleri ekseninde, hukukun üstünlüğünün rehber edinildiği, adil ve tarafsız görev anlayışı çizgisinden sapmadan toplumun her kesiminin sevgi, saygı, güven ve desteğini alarak halkla bütünleşmiş bir görev anlayışıyla hizmetlerini geliştirerek sürdürüyor. Manavgat emsal ilçelerle kıyaslandığında asayiş ve emniyetin en fazla tesis edildiği ilçeler arasında yer alıyor. Bu huzur ve güven ortamının sağlanmasında bizlerden desteklerini esirgemeyen tüm kurumlarımıza, vatandaşlarımıza şahsım ve teşkilatım adına şükranlarımı arz ederim. Bugüne kadar çok önemli görevler ifa eden teşkilatımızın aynı azim ve kararlılıkla görevini yerine getirecektir" dedi.