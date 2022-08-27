Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aralarında 6 aylık bebeği de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aralarında 6 aylık bebeği de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5007 sokaktan Çetin Emeç Caddesine çıkan Sefa Tanılgan’ın kullandığı 06 BGV085 plakalı otomobil ile Çetin Emeç Caddesinde Sorgun Bulvarı istikametine gitmekte olan Fatma Çavuş’un kullandığı 07 ANZ 963 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Araçların hurdaya döndüğü kazada otomobil sürücüleri Sefa Tanılgan ve Fatma Çavuş ile birlikte 06 BGV 085 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Betül Tanılgan ve 6 aylık Pars Aren Tanılgan yaralandı.

Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.