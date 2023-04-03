ANTALYA (İHA) – Antalya’nın Manavgat ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i çocuk, 2’si kadın olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sorgun Bulvarı istikametine gitmekte olan Hülya Eren Ertekin’in kullandığı 07 L 1969 plakalı otomobil ile Çiğdem Savaş’ın kullandığı 31 FN 040 plakalı otomobilin kavşakta çarpışması sonucunda meydana geldi. Araçların hurdaya döndüğü kazada 07 L 1969 plakalı aracın sürücüsü Hülya Eren Ertekin ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Azer Kutay Terim ve Ruhnaz Saldıran yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Mahalle sakinleri sinyalizasyon istiyor

Kazayı görüp gelen bir mahalle sakini, kavşakta kazasız gün geçmediğini belirterek, “Burada neredeyse saat başı kaza meydana geliyor. Mahalle sakinleri olarak imza toplamamıza rağmen halen yazık ki ne sinyalizasyon ne de kasis yapılmıyor” dedi.