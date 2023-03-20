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Kaza; Sorgun Mahallesi, Sorgun Bulvarı’nda Çamlık istikametinden otogar istikametine gitmekte olan Doğan Ayan’ın kullandığı 07 AYH 879 plakalı otomobil ile Titreyengöl istikametinden Sorgun Bulvarı’na çıkmakta olan Murat Silgir’ın kullandığı 42 AHS 864 plakalı otomobilin kavşakta çarpışması sonucunda meydana geldi. Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Güldeniz Soydan yaralandı. Yaralı, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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