Manavgat’ta toprak sağlığına dikkat çekmek ve çocuklara çevre bilincini artırmak amacıyla düzenlenen “Toprağa Saygı Yürüyüşü” büyük bir katılım ile gerçekleştirildi.

TEMA Vakfı Manavgat Temsilciliği ve bir hotelin iş birliğiyle hayata geçirilen etkinlik, Manavgat Belediyesi, Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Manavgat Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü’nün katkılarıyla gerçekleşti. Atatürk Kültür Merkezi önünden başlayan yürüyüşe, Belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğrenci grupları, doğaseverler ve vatandaşlar katıldı. Katılımcılar, ellerinde “Toprağa Saygı” yazılı pankartlar ve doğa temalı dövizlerle taşıdı.

Çevre kirliliği ve erozyona dikkat çekildi

Cumhuriyet Meydanı’na kadar süren yürüyüş sırasında katılımcılar yol boyunca çevreye duyarlılık mesajları vererek, çevre kirliliği ve toprak erozyonuna dikkat çekti. Törenin başında, Tema Vakfı Manavgat Temsilciliği tarafından hazırlanan çelenk, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk büstüne sunuldu. Törene katılanlar, saygı duruşunda bulunarak, İstiklal Marşı’nı coşkuyla söylediler. “Toprağa Saygı Yürüyüşü” sadece çevre bilincini artırmakla kalmayıp, Manavgat’ta çevre konusunda farkındalık oluşturarak, toplumun tüm kesimlerine toprak ve çevre konusunda duyarlı olma çağrısı yaptı.