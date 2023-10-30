Manavgat Belediyesi ve Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi işbirliğiyle düzenlenen “100. Yılda Cumhuriyet” temalı 4.Uluslarası Taş Heykel Sempozyumu, heykeltraşların eserlerini tamamlamasının ardından kapanış töreniyle sona erdi.

Heykeltraşlar, Yukarı Pazarcı Mahallesi Zeynel Şenol Köprüsü ırmak kenarında 1 ay boyunca çalışma gerçekleştirerek toplamda 11 eser meydana getirdi. Sempozyuma katılan sanatçılara, Belediye Başkan Vekili Bülent Özgüven tarafından sertifika ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

Belediye Başkan Vekili Bülent Özgüven, Manavgat Belediyesinin kent kültürüne ve sanat hayatına olumlu dokunuşlar yaptığını dile getirdi. Vekil Özgüven, “İlçemize çok güzel eserler kazandırdınız. İyi ki geldiniz. İyi ki sizlerle beraber olduk. Cumhuriyet’imizin 100. yılına itfahen düzenlediğimiz sempozyumda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi. Meydana gelen 11 eser Manavgat Belediyesi tarafından kentin muhtelif yerlerine yerleştirilecek.

Sempozyumun kapanış törenine Manavgat Belediyesi Başkan Vekili Bülent Özgüven, birim müdürleri, kdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı Umut Kayapınar ve Makedonya, Arnavutluk, İran, Belarus, Mısır, Bulgaristan ile Türkiye’den sempozyumda eserler üreten sanatçılar katıldı.