Manavgat Belediyesi, Sorgun Mahallesi’nde modern bir parkın yapımına başladı.

Manavgat Belediyesi, Sorgun Mahallesi’nde modern bir parkın yapımına başladı.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen’in “Her Mahalleye Bir Park” projesi, tüm hızıyla devam ediyor. Manavgat Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, modern parkta çocukların gönüllerince eğlenebilmesi ve keyifli vakit geçirebilmeleri amacıyla oyun grupları, spor aletleri ve banklar ilave edecek. Sorgun Mahallesi’nin yeni nefes alanına kavuşacak olmasından bölge halkı memnun oldu.

Modern parkları tüm mahallelerde yapmaya devam edeceklerinin altını çizen Başkan Sözen, " Manavgat’ımızın her mahallesinde parkları hayata geçirmeye özen gösteriyoruz. Amacımız yeni nefes alanlarının sayısını arttırarak çocuklarımızın güvenli ve keyifli vakit geçirmesini sağlamak. Parkımız şimdiden Sorgun Mahallemize hayırlı olsun. Tüm çocuklarımıza yeni nefes alanları kazandırmaya devam edeceğiz” dedi.