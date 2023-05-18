Antalya Büyükşehir Belediyesi, içme suyu alt yapısını yenilediği, Manavgat’ın Seydiler-Cevizler-Hacıali Mahalleleri grup yolunda deforme olan bölümleri asfaltlıyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, ASAT Genel Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, Manavgat’ın Seydiler-Cevizler-Hacıali mahallelerinde eskiyen içme suyu alt yapısını tamamen yeniledi. Yenileme çalışmasını ardından Seydiler-Cevizler-Hacıali mahalleleri grup yolunda deforme olan bölümlerde asfalt çalışmasına başladı. 4 kilometrelik Seydiler, Cevizler ve Hacıali Mahalleri yolu ekiplerin hızlı çalışmaları ile kısa sürede tamamlanacak.

Seydiler Mahalle sakinlerinden Hüseyin Şahin, ‘’İçme suyu çalışmamız tamamlandı. Çalışmalardan sonra yolumuz üzerinde araç geçişi sırasında ciddi sıkıntılar yaşanıyordu. Büyükşehir Belediyesi hemen çalışmalara başladı. Mahalle yolumuz asfaltlanıyor. Çalışmalardan dolayı Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek’e teşekkür ediyorum” dedi.