Antalya’nın Manavgat ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlanan otomobil sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Belenobası’ndan Manavgat yönüne seyreden Sezer K.’nin kullandığı 07 LT 511 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 150 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü, ihbarla gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.