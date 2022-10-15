Antalya’nın Manavgat ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı, Titreyengöl turizm bölgesinde su baskınlarına neden olurken, bazı iş yerleri yağmurdan etkilendi. Titreyengöl’de bulunan otopark ve saat kulesi sular altında kalırken, turistlerin ayakkabılarını ellerine alarak yürüyüş yaptıkları görüldü. İşyerlerini su basan esnaf, bir taraftan suları temizleyip malzemelerini yerleştirirken, diğer taraftan müşterileriyle ilgilenip satış yaptı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı, Titreyengöl turizm bölgesinde su baskınlarına neden olurken, bazı iş yerleri yağmurdan etkilendi. Titreyengöl’de bulunan otopark ve saat kulesi sular altında kalırken, turistlerin ayakkabılarını ellerine alarak yürüyüş yaptıkları görüldü. İşyerlerini su basan esnaf, bir taraftan suları temizleyip malzemelerini yerleştirirken, diğer taraftan müşterileriyle ilgilenip satış yaptı.

Manavgat’ta etkili olan sağanak ve dolu, Sorgun Titreyengöl turizm bölgesinde su baskınlarına neden oldu. Titreyengöl’ün sembollerinden bir tanesi olan saat kulesi ve otopark tamamen sular altında kaldı. Jandarma, vatandaşların mağdur olmaması için su baskını olan bölüme araç girişine izin vermedi. Sağanak yağış ve doludan Titreyengöl’de bulunan esnafın hemen hemen tamamı etkilendi. Birçok işyerinin içerisine kadar giren yağmur suları, malzemelerin ıslanmasına neden oldu.

Yağmurdan etkilenen iş yerlerinde sel suları temizlenirken, yağmurdan etkilenen malzemeler de yenilendi. Esnaf bir taraftan yağmurdan etkilenen iş yerlerini temizlerken, diğer taraftan yağmur nedeniyle turistler denize gitmek yerine alışverişe çıkan turistlerle ilgilendi.