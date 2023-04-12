Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kadınları, Kadın Destek Uygulaması(KADES) hakkında bilgilendirdi.

Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ve Ekipler Amirliğine bağlı ekipler, Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan standta vatandaşları KADES ile ilgili bilgi verip broşürlü bilgilendirme yaptı. Ekipler kadınların merak ettikleri soruları da cevaplandırdı. Etkinlikle KADES uygulamasının tanıtımının yapıldı, uygulamanın kurulumu ve kullanımına ilişkin bilgi ve destek verilerek daha fazla kadının bu uygulamadan yararlanmasını hedeflendi. 24 Mart 2018 tarihinde hayata geçirilen KADES’in amacının kadına her türlü şiddet olayının önlenmesi ve güvenlik güçlerinin en kısa sürede duruma müdahale etmesinin sağlanması olduğuna dikkat çekildi.