Kaza; Mimar Sinan Mahallesi Dumlupınar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gürkan Can Öztürk’ün kullandığı 34 CTN 093 plakalı otomobil ile Mustafa Akarsu’nun kullandığı 06 CLE 130 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı.

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