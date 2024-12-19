Antalya’nın Manavgat ilçesinde çarpıştığı otomobilin önünde sürüklenen ehliyetsiz motosikletli hastanede tedaviye alındı. Motosiklet sürücüsü ile motosiklet sahibine toplam 25 bin 954 TL ceza uygulandı.

Kaza, dün Mimar Sinan Mahallesi Tınaztepe Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İrem K.’nın kullandığı 34 GNF 402 plakalı Fiat marka araç, Mustafa U.’nun kullandığı 07 BKT 433 plakalı motosiklete çarptı. Aracın önünde sürüklenen motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı, sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün kırmızı ışık ihlali yaptığı ileri sürülürken, trafik ekiplerince yapılan kontrolde sürücü belgesi olmadığı belirlenen 17 yaşındaki motosiklet sürücüsüne ve motosiklet sahibine ayrı ayrı 12 bin 977 TL olmak üzere toplam 25 bin 954 TL para cezası uygulandı.