Antalya’nın Manavgat ilçesindeki ot ve makilik alan yangını büyümeden söndürüldü.

Manavgat, Salkımevler Mahallesi 3508 Sokak’taki ot ve makilik alandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi ve Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen ekipler, yerleşim yerinin yakınında kuru ot ve çalıların bulunduğu arazideki yangına müdahalede bulunarak yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürdü.