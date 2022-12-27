“İşyerinden hırsızlık, bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, görevi yaptırmamak için direnme, mala zarar verme suçlarından” 24 adet suç kaydı bulunan M.Y., suç aleti bıçak ile yakalandı. İşlemlerinin ardından Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığınca sevk edilen M.Y. Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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