Antalya’nın Manavgat ilçesinde Büyükşehir Belediyesi, bölge muhtarları ve esnaflarının talebi üzerine Naras Çayı’na mevcut köprü inşaatı tamamlanıncaya kadar ulaşımı sağlayacak yeni köprü yapıyor.

Manavgat’ın Oymapınar güzergahında bulunan çok sayıda mahallenin yanı sıra, İbradı ilçesinin geçiş güzergahında bulunan ve son yıllarda yetersiz kalması nedeniyle en büyük sorunlarından bir tanesi olan Naras Köprüsü’nün yıkımına ve ardından yenileme çalışmalarına başlanacak. Köprünün yenilenme kararının alınmasının ardından Manavgat caddelerine asılan, 1 Mayıs itibarıyla Naras Köprüsü’nün kapatılacağına dair bilboardlar, başta bölgedeki esnaf olmak üzere bölge halkı ve bölgeye tur düzenleyen turizmcileri harekete geçirdi.

Dikmen, Bucak Şıhlar, Yukarı Işıklar, Tilkiler, Sevinç, Yaylaalan ve Oymapınar başta olmak üzere çok sayıda mahalle muhtarı, gerek mahalle sakinlerinin gerekse esnafın bu durumdan büyük zarar göreceğini, tur şirketlerinin zor durumda kalacağını belirterek, Antalya Büyükşehir Belediyesinden alternatif çözüm istedi. Muhtarların ve yöre halkının isteği üzerine Büyükşehir Belediyesi, Naras Köprüsü’nün yakınına geçici bir köprü yapma kararı aldı. Büzler üzerinde dolgu şeklinde yapılan köprü, kısa sürede tamamlanma aşamasına geldi. Köprünün Cumartesi günü tamamlanacağı, Pazar günü ise Naras Köprüsü’nün kapatılarak yıkımına başlanacağı bildirildi.

Dikmen Mahallesi Muhtarı İsa Şahin; Manavgat, İbradı ve Akseki ilçelerinden 15 dolayında mahallenin geçiş yaptığı Naras Köprüsü’nün yenilenmesi için uzun yıllardır çaba harcadıklarını belirterek, “Nihayet sesimizi duyurduk ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Naras Köprüsü’nü yenileme kararı aldı. İhalesi yapıldı ve yol güzergahına 1 Mayıs itibarıyla Naras Köprüsü’nün kapatılacağına dair yazılar asıldı. Bu mahallelerde yaşayan vatandaşların yanı sıra, bölgede çok sayıda esnaf ve bölgeye tur düzenleyen acenteler Dolbazlar üzerinden uzun bir yol kat ederek gelmek zorunda kalacaktı. Bu rahatsızlığımızı Büyükşehir Belediyesine ilettik. Antalya Büyükşehir Belediyesi talebimiz üzerine köprünün hemen yanında geçici bir köprü yapmaya başladı. Şu an bu köprü tamamlanmak üzere. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.