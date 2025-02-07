Manavgat Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü, ilçedeki muhtarlara yönelik "Afet Farkındalık Eğitimi" düzenledi.

Manavgat Belediyesi, Atatürk Kültür Merkezi’nde ilçede görev yapan muhtarlar için "Afet Farkındalık Eğitimi" gerçekleştirdi. Eğitim, Manavgat Belediyesi Afet İşleri Müdürü Türker Manav tarafından verildi.

Eğitimde, afetlere hazırlıklı olmanın önemi, doğru bilgilendirme ve afet sonrası etkili müdahale yöntemleri ele alındı. Muhtarlara, afet öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler detaylı bir şekilde anlatıldı. Ayrıca afet sonrası kriz yönetimi, halkla iletişim ve kurtarma çalışmalarıyla ilgili prosedürler hakkında da bilgiler verildi.

Açılış konuşmasında afetlerin sadece büyük şehirlerde değil, her yerleşim yerinde meydana gelebileceğine dikkat çeken Türker Manav, afet bilincinin tüm vatandaşlara ulaşmasının önemini vurguladı. Manav, "Muhtarlarımız, halkımızla doğrudan iletişim halinde oldukları için afet anında çok önemli bir görev üstlenecekler. Onların doğru bir şekilde bilgilendirilmesi, afetlere karşı toplumun daha hazırlıklı olmasını sağlayacaktır" dedi.