Antalya’nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda akşam saatlerinde çıkan yangın, itfaiye, orman, jandarma ekipleri ve vatandaşların müdahalesi sonucunda büyümeden söndürüldü. Yangında 3 hektar alan zarar gördü.

Sorgun Çamlığında yangın ihbarı, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Manavgat Birimi, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğü, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu, Manavgat Belediyesi ekiplerini ve başta Sorgun Mahallesi sakinleri olmak üzere Manavgatlıları alarma geçirdi. Olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederek yangının etrafını sararak müdahalede bulunurken, vatandaşlar ağaç dalları, yangın tüpü, kum başta olmak üzere ellerine geçirdiği her şeyle yangını söndürmeye çalıştı.

Manavgat Kaymakamı Adil Karataş, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen M. Fırat Karaca, AK Parti İlçe Başkanı Niyazi Ünal, Manavgat Belediye Başkan Yardımcıları, Merkez Jandarma Karakol Komutanı, Belediye Meclis Üyeleri yangın bölgesinde söndürme çalışmalarını yerinde takip ederek görevlilerden bilgi aldılar.

Kısa sürede kontrol altına alınan yangında 3 dönüm kızılçam ormanının zarar gördüğü bildirilirken, İtfaiye görevlisi yanan alandan çıkardığı bir kaplumbağayı yıkadıktan sonra ormana bıraktı.