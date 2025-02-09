Manavgat Türk Müziği Topluluğu ve Alanya Çağdaş Sesler Topluluğu "Kardeş Korolar Konseri"yle Türk müziği severleri bir araya getirdi.

Manavgat Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen "Kardeş Korolar Konseri", izleyenlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Şehriban Kasapoğlu’nun şefliğinde gerçekleşen konserde, Türk müzik tarihinin değerli bestecilerinden Muzaffer İlkar’ın ölümsüz eserleri seslendirildi.

Konseri, Manavgat Belediye Başkanı Dr. Niyazi Nefi Kara, belediye başkan yardımcıları ve Manavgat halkı büyük bir ilgiyle izledi. Belediye Başkanı Kara, etkinliğin sonunda yaptığı kısa konuşmasında, Türk müziğine olan katkılarından dolayı her iki topluluğa teşekkür ederken, Manavgat’ın kültürel zenginliğini artırmaya devam edeceklerini belirtti. Başkan Kara, "Türk müziği, kültürümüzün en değerli parçalarından biridir. Bu tür etkinliklerle, hem geçmişe sahip çıkıyor hem de yeni nesillere Türk müziğini tanıtıyoruz. Bu akşam, harika eserler dinledik. Her iki topluluğu da kutluyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.