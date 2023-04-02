ANTALYA (İHA) – Antalya’nın Manavgat ilçesinde kapalı devre sulama sistemi hayata geçirilmesi için ilk adım olan ihalenin ardından proje çalışmaları başladı.AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol, 1 buçuk yıl sürmesi beklenen proje sürecinin ardından sistemin hayata geçirileceğini söyledi.

Modern sulama altyapısı

Manavgat’ta tarım sektörünün en önemli sorunu olan kapalı devre sulama sistemi konusunda ihalenin ardından proje çalışmalarına geçildi. Sistemin hayata geçirilmesinin ardından Manavgat’ta tarım arazileri modern sulama altyapısına kavuşurken açık kanallar ile yapılan sulama faaliyetlerindeki buharlaşma ve sızmadan kaynaklanan su kayıplarının önüne geçilmesi ve kaynak israfının engellenmesi hedefleniyor. AK Parti İlçe Başkanı Ahmet Ali Erol “Manavgatlı çiftçilerimizin özlemle beklediği kapalı devre sulama sisteminin ihalesi yapıldı. 1 buçuk yıl sürmesi beklenen proje süreci tamamlandıktan sonra inşallah Manavgatlı çiftçilerimiz kapalı devre sulama sistemine kavuşacaktır. Bildiğiniz üzere Manavgat’ta örtülü ve örtüsüz olarak 71 bin hektar sulanabilir arazi bulunmaktadır. Kapalı devre sulama sisteminin faaliyete geçirilmesiyle birlikte Manavgat’ta tarım ekonomisi ciddi bir ivme kazanacaktır” diye konuştu.