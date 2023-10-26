MATSO’da Sayısal Takograf Sürücü Kartının ardından 23 Ekim itibari ile K türü Yetki Belgeleri de verilmeye başlandı.

Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası (MATSO)’ya yapılan girişimler sonucunda Sayısal Takograf Sürücü Kartı ve K türü Yetki Belgeleri için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Ağustos ayında yetki verilmişti. İlk olarak Ağustos ayı içerisinde Sayısal Takograf Sürücü Kartı verilmeye başlanan MATSO’da sistemin açılmasıyla 23 Ekim itibari ile K türü Yetki Belgeleri de verilmeye başlandı.

MATSO Başkanı Seydi Tahsin Güngör, yaptıkları girişimler sonucunda Sayısal Takograf Sürücü Kartı ve K türü Yetki Belgeleri için MATSO’da başvuru yapılabileceğini belirterek Oda olarak Manavgat’a güzel bir hizmet kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Başkan Güngör, “Üyelerimiz ve halkımız Antalya’ya gitmeden bu belgeye MATSO’da başvuru yapabilecek. Böylece hem zamandan hem de ekonomik külfetten kurtulmuş olacaklar” dedi.

TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür eden Başkan Güngör, “MATSO olarak üyelerimizin talep ve sorunlarının çözümü başta olmak üzere bize her zaman ve her konuda büyük destek olan ve Manavgat’ımızın sorunları ile yakinen ilgilenen TOBB Başkanımız Sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu’na Manavgat İş Dünyası adına şükranlarımı sunuyorum. Güçlü bir Manavgat Ekonomisi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz ” dedi.